ROG

世界最大の家具店イケアが、ASUSのゲーミングブランド ROG とコラボした「ゲーミング家具」の開発を発表しました。

IKEAは ASUS との協力のもと、家庭でもっとゲームを楽しむための安価なゲーミング家具、およびアクセサリ類 約30種を開発し、2021年より各国で販売します。

IKEA / ROG

ROG、Republic of Gamers はASUSのゲーミングデバイスブランド。ゲーミングノートやデスクトップPCのほか、マザーボードやビデオカードといったDIY向けパーツ、モニタやルータ、キーボードやヘッドセットといった周辺機器、ゲーミングスマホの ROG Phone などを展開します。

比較的カジュアルな製品もラインナップするROG ですが、やはり主要ターゲットはハードコアなゲーマー向け。これはイケアからも黒くて装飾的で虹色の電飾が光る家具が出るのか?と想像してしまいますが、コラボ開発する製品は「パフォーマンスを高めつつインテリアと美しく調和するデザイン」の、「購入しやすく人間工学に基づいたゲーミング家具およびアクセサリ」になるとされています。

IKEA / ROG

イケア x ROGコラボ製品は上海のイケア製品開発センターが担当し、2021年2月にまず中国で、10月から他の国でも展開予定。日本国内で売ってくれるとしても、少なくとも一年以上先の話になります。

(余談。よく揶揄されるゲーミング製品の電飾とて、eスポーツではチームや選手ごとのカラー設定で見分けやすくし取り違えを防いだり、家庭でも薄暗い環境で操作しやすく、マイクミュートやPC動作などの状況をひと目でわかやすくするという、立派な実用性があることはあります。派手にピカピカしていたほうがゲーマー層にはウケるのが大半とは思いますが。)

Inter IKEA Group | Newsroom : IKEA welcomes gaming home in collaboration with ASUS Republic of Gamers (ROG)