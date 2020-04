オンラインショッピングを利用し、商品が届いてから「想像していたものと違う」「サイズがまるで合わない」「汚れていた」などガッカリした経験を持つ人も多いことだろう。イギリス在住の30歳の女性は、ネットで歯の表面に薄い板材を貼って見た目を改善する“ベニア”を購入したのだが、とんでもない結果が待っていたようだ。



英グレーター・マンチェスターのボルトンに住むサラ・ハミルトンさん(30)は、ネット通販大手「アマゾン」で約530円(3.98ポンド)の歯のベニアを注文した。ベニアとは歯の表面に白くて薄いセラミックなどを貼り付けて見た目を美しく改善する人工歯で、サラさんは「安価で手軽。何度も使えるうえ、一瞬にしてハリウッドスターのような歯を手に入れることができる。送料もかからず、フリーサイズでどんな歯にもフィット!」という謳い文句に大いに興味をそそられたようだ。



実はサラさんは1型糖尿病を患っており、歯周病や虫歯で自分の笑顔に自信がなかった。ただ審美歯科で歯全体にベニアの施術をしてもらうと、少なく見積もっても10万円はかかる。自分の歯にそこまでお金をかけたくなかったサラさんは「試してみる価値はある」と購入を決めたのだった。



しかしサラさんの期待は、実物を手にした瞬間に大きく打ち砕かれた。サラさんはその時のことをこう語っている。



「注文してから商品が到着するまで2週間かかったの。とても楽しみにしていたのよ。でも箱を開けた瞬間、可笑しくて笑いが止まらなくなってしまったわ。だって一目見て、ベニアが大きすぎるってわかったの。それに色が白すぎて、とても人前で使えるようなものではなかったわ。」



「説明書には『快適でなかったり、大きすぎる場合ははさみで切って調整して下さい』って書かれていたけど、もうそれ以前の問題ね。付けてみて分かったことだけど、ベニアが大きすぎて口を閉じることさえできなかったのよ。オンラインレビューが5段階評価のうち1.5だったわけがよ〜くわかったわ。」



サラさんはその後、ベニアをつけた自分の姿があまりにも滑稽すぎたため、写真を撮って友人や家族とシェア。これが大受けで、ついに英メディアに取り上げられ、世界中に笑いを届けている。



しかしながら、これだけ写真が拡散しているのにもかかわらず、サラさんは最後にこう明かした。



「このベニアを付けて公共の場に出ることは絶対ないわね。あるとしたら、ハロウィンかしらね。」



ちなみにこのニュースには「3.98ポンドで何を期待していたの?」「馬にはぴったりかもね」「いや、まるでゴリラのよう」「ベニアにフリーサイズがあるってことが不思議」「安物買いの銭失いってこのことだよね」「歯を直す前に、騙されやすいところを直さないとね」「楽しめたんだから、いいんじゃないの?」「こんな商品があることさえ知らなかった」「まずは虫歯を直そうね」「キャラが天然すぎる」といったコメントがあがっている。



画像は『Metro 2020年4月26日付「Mum buys ‘one size fits all’ veneers for £3.98 but they’re so big she can’t even close her mouth」(Picture: Caters)(Credits: Caters News Agency)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)