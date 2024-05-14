シャープはテレビ用液晶パネルの国内生産を、今年9月までに停止すると発表しました。現在、国内でテレビ向け液晶パネルを生産しているのはシャープのみで、今回の決定で国内生産はゼロになります。シャープの液晶パネルはかつて、「世界の亀山モデル」として国内電機メーカーの液晶テレビ事業を牽引しましたが、近年は中国・韓国との競争激化で売れ行きが伸び悩み、業績が悪化していました。また、14日に発表されたシャープの昨年