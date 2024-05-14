長い間夫婦として一緒にいたけれど、あるとき信じられないようなことが起こり離婚する、ということもあるようです。今回は、妻が熟年離婚を決意したありえない理由について紹介します。夫も不倫相手もありえなすぎる…▽ この夫も不倫相手の女性も、ありえないですね……。息子さんが知ったらどう思うかなど考えていないのでしょうね。