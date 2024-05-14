5月24日、8年ぶりの新作映画『帰ってきた あぶない刑事』の公開を控える舘ひろし（74）と柴田恭兵（72）が、5月13日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に揃って出演。柴田は今作でも全力疾走していると発言し、しゃべくりのメンバーを驚かせた。「舘さんと柴田さんの2人は、あぶ刑事での『ダンディ鷹山』（タカ）と『セクシー大下』（ユージ）の異名どおり、ともに70代になったとは思えない振る舞いでスタジオを驚かせまし