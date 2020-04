日本時間4月12日、新型コロナウイルス感染症で亡くなった『ファイナルファンタジーXIV』のプレイヤーを追悼する行進が行われた。亡くなったのはZaleraサーバーのFerne Le’Roy氏と、CoeurlサーバーのPoppy Rose氏で、それぞれのプレイヤーの友人らが行進に参加した。

参加者は数十名から数百名に及び、ウルダハから黒衣森にある長老の木を目指した。友人との別れを惜しむ様子は、TwitterやYoutubeなどで共有されている。

The #FFXIV community lost one of their own to #COVID19 and had held a funeral march for the fallen player, Ferne Le’roy, in the Zalera server. pic.twitter.com/fcNlHYBlvh