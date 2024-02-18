「FINAL FANTASY VII REBIRTH」（ファイナルファンタジーVII リバース）の発売（2024年2月29日（木）発売予定）を記念して、本日2月18日（日）より東京都内各所で、本作に登場するキャラクターたちへフォーカスした発売直前企画がスタートした。【企画第一弾：キャラクターたちが、山手線の車両をジャック！（2月18日（日）〜）】   ※画像・イラストはイメージ。発売直前企画の第一弾として、2月18日（日）よりJR