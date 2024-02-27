本日2月27日（火）から全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソンローソンストア100は除く）で、ゲームソフト『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（FF7リバーズ）とのコラボ企画を実施する。本コラボ企画では対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル、オリジナルステッカーがもらえる企画や、オリジナルフード、MACHI caféオリジナルカップが登場する。また、＠Loppi・HMV&BOOKS online購入特