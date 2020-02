【AFP=時事】中国政府は19日、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)の記者3人の取材記者証を取り消したと発表した。同紙が掲載した「中国は紛れもないアジアの病人だ(China is the Real Sick Man of Asia)」との見出しの論説を掲載したことに対する措置で、中国政府は論説を「人種差別的だ」と非難している。中国外務省の耿爽(Geng Shuang)報道官は記者会見で、WSJの論説について「扇情的」と指摘するとともに、同紙が公式な謝罪をしていないことを厳しく糾弾。耿氏は「従って中国政府は、ウォールストリート・ジャーナル北京支局の記者3人の取材記者証を本日付けで取り消すことに決定した」と述べた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事