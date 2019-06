コンビニ食は難しい

当直のたびに、夕飯になにを食べればよいのか真剣に悩んでいる。



筆者は生活習慣病領域、なかでも糖尿病を専門とする医師だ。専門分野の診療では、恐れ多くも人様の食生活に踏みこんで話をすることが多い。なにかといえば「バランスよく食べましょう」などとおせっかいをしている。

この「バランスよく」というのはたいがい誰にでも当てはまる食事療法の基本で、それができるだけで糖尿病や脂質異常症が改善するケースはかなり多い。さて、日頃からそんな業を重ねているものだから、自分がコンビニで夕飯を買う番になると困る。

勤務先の病院に入っている店舗で、夜も開いているのはコンビニだけ。出前をとってもいいが、届いたときにこちらが暇とは限らない。面倒なので、コンビニ食で夕食も翌日の朝食も済ませる。しかし実際のところ、コンビニでバランスのよい食事をとるのは大変だ。

主食に、野菜に、たんぱく質に、飲み物に…と付け足していくうちに、会計はあっというまに500円を超え1000円のラインに近づいていく。たかだかコンビニ食に、これだけの額を使うのは悔しい気もする。しかしそれでも、職業倫理の観点から「バランスよく」食べなければならない。当直のたびにああでもないこうでもないと考えながら、コンビニに並んだ多種多様な商品の中を5分も10分もうろうろしている。

「魚がとれる」の訴求力

さて、そのコンビニで、先日「サラダフィッシュ」なる新商品を目にした。

「サラダチキン」がブームになり始めたのは2013年ころのことだった。茹でて味付けされただけの鶏むね肉は、高たんぱく、低糖質・低脂質で食べ応えもあるということで、健康志向の消費者やダイエッターにもてはやされた。今ではどこのコンビニにも置いてある定番商品となっている。

「サラダフィッシュ」は、その隣に並んでいた。スケソウダラの切り身を、植物油などで調味したものらしい。パッケージには大きな字で「お魚のたんぱく質、DHA、EPAがとれる」とあり、それぞれの含有量がポップアップで表示されている。「DHA 90mg」「EPA 35mg」。まるでサプリメントのようだ。

100g程度で300円と、かなり強気の価格設定である。しかし「バランスよく」食べなければならない筆者にとって、「魚をとれる」という文言の訴求効果は大きい。思わずサラダと一緒に購入し、期待に胸を膨らませて食べてみた。困ったことに、これがまったく美味くない。それ以来、魚を食べたいときには「サラダフィッシュ」ではなく、素直に「鰯の煮付け」や「鯖の塩焼き」を買っている。

まあ、この手の商品においては、そもそも味がどうとかではないのかもしれない。まさしくサラダフィッシュのキャッチコピーにあるとおり、今日食事は「食べる」ものではなくて「とる」ものなのだ。食事を食材や栄養素のレベルまで還元し、まるでサプリメントのようにして売るこのありかたに、かつて批判された「ニュートリショニズム」の話を思い出した。

ニュートリショニズムと食の記号化

食べ物を栄養素のレベルに還元し記号化するような立場を揶揄して「ニュートリショニズム」という。

2002年にメルボルン大学のジョージ―・スクリニスが「Sorry Marge(哀れなマーガリン)」という総説の中で提唱した概念だ。その後『雑食動物のジレンマ』などの著作で知られるフードジャーナリストのマイケル・ポーランが取り上げたことで、広く知られるようになった。



食品中の栄養素は目に見えない。ましてや、摂取した栄養素が身体に与える影響は、食べた本人もその場ではわからない。こうした事柄を明らかにする学問が栄養学や疫学であるわけだが、これらの学問から算出されたエビデンス(科学的な根拠)は、しばしば食品産業に都合よく利用されてしまう。スクリニスは、厳しい論調で昨今の「機能性食品」を批判する。

栄養成分--脂肪、たんぱく質、鉄などなど--の文脈での食品の単純な理解は、販売者が利益を得るような方向に進んでいるといえる。彼らは、ある製品(例えば肉)にこれらの栄養成分が含まれているか否かに焦点をあてることで、製品の過剰消費や製造工程による危険性が身体につきつける全体的な問題を覆い隠してしまう。1

「サラダフィッシュ」にも--さすがに製造工程に危険性はないと信じたいが--同様の問題があるともいえる。食品の価値はEPA・DHAというパラメータに還元され、この点のみにおいて300円という強気の値段設定があり、それ以外の価値がの一部はないがしろにされている。たとえば美味しさ、あるいは塩分の含有量。

しかし、それだけではない。より大きな問題は、さも豊富であるかのように見える「サラダフィッシュ」のEPA・DHA含有量は、実際には微々たるものだということだ。

スケソウダラは心筋梗塞を予防するか

EPAやDHAとは脂質の一種で、様々な健康増進効果を有するとされるω3多価不飽和脂肪酸に分類される。そのエビデンス自体には長い歴史がある。

脂質の中にもよいものと悪いものがあるらしいということが分かってきたのは1970年頃、グリーンランドに住むイヌイットを対象とした疫学調査に端を発する。高脂肪食を食べているはずのイヌイットでは、どういうわけかデンマーク人と比べて心血管疾患の発症率が低かった。注目されたのはイヌイットが脂質の多くを魚やアザラシから摂取していたという点で、魚油に多く含まれるEPAやDHAの摂取が心血管疾患リスクを軽減する可能性が示唆されている2。

さて、それでは一体どのくらいEPA・DHAを「とる」ことが望ましいのか、という話になるのだが、たとえば1985年に千葉県の漁村で調査した報告 では、漁民の1日あたりのEPA摂取量はなんと2600mg。比較対象となった農村における摂取量は900mgで、実に1800mgもの差があった。

虚血性心疾患や脳血管疾患による死亡率は、農村よりも漁村のほうが低い傾向にあったという。それから約50年、EPA・DHAを含んだ魚を食べるのが「健康によい」ということは、すでに人口に膾炙した話になっている。

EPAを1日2600mg摂取すれば心筋梗塞を予防できるか、というのはまた別の話なのでここでは触れないが、少なくともサラダフィッシュでは比較にならないのは間違いない。筆者もまんまと買ってしまったあとで、自分の間抜けさにはたと気がついた。

パッケージには正直に、「EPA 35mg」「DHA 90mg」と書いてあったはずだ。よく考えれば微々たる量である。騙されたとは言いがたいが、一杯食わされたような気持だった。ましてや一般の消費者のほとんどは、そんなことになっているとは思いもしないのでないか。

「エビデンスの幽霊」が訴求する

そもそもサラダフィッシュの原材料であるスケソウダラは、脂質の多い魚ではない。その淡泊な味からも明らかなように、むしろ脂質が少ないとされる魚である。

文部科学省のWebサイトでは食品100gあたりの脂質含有量を一覧にして公開しているが、比べてみれば一目瞭然だ。EPA・DHAの含有量は、焼いたサバの切り身なら900mg、1500mg。サケの切り身なら930mg、1500mg。こうした魚に比べて、スケソウダラのそれは32mg、46mg。けた違いに少ないのである3。しかしそれでも、まるでサプリメントのように含有量を表示するということそれ自体によって、食品にはなにか威光のようなものが宿る。

これは、ニュートリショニズムですらない。ここで起こっていることは、ニュートリショニズム以上に進行した「食の記号化」と、エビデンスの形骸化である。

ここで魚は、タラでもサバでもなく、記号としての「フィッシュ」にすぎない。そして「フィッシュ」は、EPA・DHAを「含んでいる」。パッケージにはここまでしか書いていない。しかし、商品として売るためにはそれで十分だ。ここまで提示すれば、すでに消費者の中にインストールされたEPA・DHAは「健康によい」という前提によって、「サラダフィッシュ」は「健康によい」という三段論法が完成する。

そんなものでも300円で売れてしまうという現象は(まあ買ってしまったのは他ならぬ筆者なのだが)、こうしてパッケージされた食がエビデンスらしきものの威光をまとっていることを示唆している。

起源にあるエビデンスが人口に膾炙する過程で徐々に変質し、食品産業がその変質したエビデンスを悪用し、一般市民がこれに吸い寄せられるようにして消費行動をとる。形骸化し単なる記号となったエビデンスは、正しい選択を支援するどころか、むしろ消費者をミスリードするような存在になっている。

こうして変わり果てたエビデンスを、筆者は「エビデンスの幽霊」と呼んでいる。現代社会には、エビデンスの幽霊が徘徊している。我々はエビデンスの幽霊に金を払っている。

アンチ・エビデンス

この幽霊をありがたく拝み、意思決定を委ねる姿勢はいったいなんだろうと思っていたが、哲学者の千葉雅也が「エビデンシャリズム」というアイデアでこれを批判していた4。



「エビデンシャリズム」とは、常にエビデンスを示さなくてはならない、とでもいうかのような「強迫的な『正しさ』の緊張感」のことだと千葉は言う。あくまでも「健全な議論にはエビデンスが必要だという『実証主義』とは区別されるべき」と前置きしたうえで、ごく些細な判断においてもエビデンスを求める姿勢を「エビデンスの配達人」と揶揄し、このような姿勢の蔓延を「責任回避の現象」だと指摘する。



千葉が例に挙げるのはファッションだ。コーディネートもまた、一種の判断である。無難さから一歩踏み出して個性を表現しようとする場合、それは常に不安がつきまとう意思決定となる。

90年代のストリートには、こうした不確かな、しかし力強い意思決定に基づくコーディネートがいくらでもあったという。しかし、その後、「安心」してコーディネートできる「〜系」のようなカテゴリがエビデントな(明確な、確かな)ものとして機能するようになってきた。00年代後半から流行したファストファッションは、そのような安心の極地である。ファストファッションの無難さは、コーディネートの意思決定がエビデンス≒確からしさの範囲に留められていることによる。



エビデンスとは具体的にどういうものか、と聞かれて、これほど適当な例はあまりないと唸らされた。

「決める」こと、「決めてもらう」こと

我々医師にとっても、エビデンスとは不安で不確かな局面で意思決定を行うための道具に他ならない。

医療は不確かな決断の連続だ。診断、治療、その他あらゆる局面において、ほかならぬこの患者さんについて下した意思決定が「正しい」ことを保証するものは何もない。この不確かさのなかで、少しでも確からしい意思決定を下すためにエビデンスを使う。それでも、意思決定のプロセスすべてをエビデンス・ベースドにすることなどできはしない。「安心」からしばしば逸脱しながら、我々は不確かな意思決定を行い続けなくてはならない。



エビデンスがあれば何をしてもいいということでもない。我々は下した意思決定の責任を、エビデンスに帰することができるわけではない。エビデンスがある、しかし、判断を下しているのは他ならぬ我々である、そしてその責任は我々が負う、という構え。これが我々医療者にとっての、エビデンスを使うということの意味である。



そのような覚悟のないところで使われるエビデンスは、「決める」ための道具ではなく、「決めてもらう」ための道具にすぎない。「エビデンシャリズム」というアイデアによる痛烈な批判は、この点に対して向けられている。



千葉の批判にもうひとつ付け加えるならば、「決めてもらう」ための道具に正確さは必要ない、という点だろう。「決めてもらう」者は確からしさを吟味しない。それが確からしいとされていること、誰かがそれをエビデンスとして提示してくれること、この点のみが重要だからである。かくしてはびこるのは、生まれたときとはまるで違った姿に変質したエビデンスの幽霊である。この幽霊を信仰するさまは、さながら現代の「自由からの逃走」といったところだろうか。

疾病リスクという不安

コーディネートも医療も、確かな意思決定である。そして今日、食べることもまたそうなのだ。

脳卒中、虚血性心疾患、悪性腫瘍は、かつては「成人病」と呼ばれ、加齢による不可避の病と考えられていた。これが「生活習慣病」と改められたのは行政レベルでは1996年のことで 、これ以来あらゆる「生活習慣」が将来の病の原因であると理解されるようになった。

しかしそうだとすれば、我々は食事をとるたび、1日に3回も重大な意思決定を繰り返していることになる。



かつてフランスの美食家ブリア・サヴァランは、どんなものを食べているかでその人となりがわかると嘯いた。まあ今日でもそういうところはあるが、サヴァランの立場は現代社会においていささか楽観的でもある。生活習慣病というコンセプトに照らしてやや誇張的に言い換えれば、病や死もまたその人が食べたものからなる、と信じられているのが今日の状況だ。

サヴァランがいかに美味いものを食べるかという加点法のゲームに興じていたのとは対照的に、今日我々が食べることは、不健康という地雷が大量に埋まった地雷原を歩くような、減点法のゲームなのである。

エビデンスとはつまり、この地雷原の地図である。我々は自分が地雷原を歩いているのに気がついてしまったが最後、可能な限り正確な地図を参照しようとせずにはいられない。しかし残念ながら、日々更新されつづける正確なエビデンスに一般市民がアクセスするのは簡単ではない。

仮にそうできたとして、食事のたびに決断を迫られるのでは大変だ。そこで我々は、無自覚のうちに食事選択を有限化し、自動化しようとしている。そして、健康的なパターン形成のために、少しでも有用な情報を探し求めている。

食事選択の有限化

サプリメントのように効能を提示してくれるコンビニの食品は、その実効性はさておき、決断を回避するには便利である。

昨今の健康本によくある「長生きしたければ○○を食べるな」という命令形も、食事選択の有限化にうってつけだ。「健康にいい食材は〇〇だけ」というのも良い。どちらも食事選択の範囲をぐっと狭めてくれる。

重要なのは、こうして有限化さえしてくれれば、実際にそれが将来の健康に寄与したかどうかはあまり問題にならないということだ。なにしろその結果は、何十年か経ってみなければわからない。それがエビデンスだろうが、エビデンスの幽霊だろうが、今日の夕飯を「決めてもらう」ための道具としては十分なのである。

そういえば、かつて健康指南番組「発掘あるある大事典」がデータ捏造で打ち切りになったという事件もあった。一見もっともらしい「○○ダイエット」はスーパーで食材が売り切れるほどのブームを起こしていたが、そこに何の根拠もないことが明らかになるや、ブームメーカーとしての番組自体がまるで幽霊のように消え去っていった。打ち切りから15年、我々自身はそこからなにも学ばないまま、今は同じ椅子に「エビデンス」という新しい記号が祭り上げられている。そんな風に見える。

それから数週間後の当直で、例のコンビニを再び訪れて驚いた。なんと「サラダフィッシュ」のコーナーに、新しい商品がおいてあるではないか。しかも今度は「さば」と書いてある。燻製らしい。成分はどうか。「DHA 396mg」「EPA 300mg」と大きな字で書いてある。前回のものよりだいぶ多い。おお、こういう商売ならまだ真っ当だ、と思い買ってみた。

そしてこの日も、やはり食べ終わったあとではたと気がついた。それでもなお、2600mgは遥か遠いということに。

