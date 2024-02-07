ローソンストア100」は2月14日、「だけ弁当 焼鳥」を限定発売する。さらに、2月21日から、「だけ弁当 チキンナゲット」を期間限定で復刻する。ローソンストア100シリーズ累計販売500万食突破記念新商品【関連記事】イオンリテール、2月9日からゴディバ監修「THE チョコレートタルト〜スイートキャラメル〜」発売、チョコレートタルトに香ばしいキャラメルムースを絞る、本州･四国のイオンなど約400店舗で展開おかずが1種類だけの