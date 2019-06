[★★★☆☆3.89/レビュー数:149件]

おばあちゃんと一緒に暮らすため、東京から雪深い地方の小学校へと転校することになった小学生ユラ。転校先の新しい同級生たちと行う礼拝というものに戸惑いを感じつつも、次第に慣れてくる。 ある日、お祈りをしていると目の前にとても小さなイエス様が現れる。そのイエス様にお願いしたことは必ず叶えられ、ユラはイエス様の持つ力を信じるようになっていくが……。注目の22歳の若手監督・奥山大史が脚本、撮影、編集も担当して手がけた初の長編作品。

父、昇平の70歳の誕生日会。久しぶりに集まった娘たちに告げられたのは、厳格な父が認知症になったという事実だった。日に日に記憶を失っていく昇平の様子に戸惑いながらも向き合うことで、自分自身を見つめ直していく家族たち。そしてある日、家族の誰もが忘れかけていた“愛しい思い出”が昇平の中に今も息づいていることを知る……。『湯を沸かすほどの熱い愛』などの中野量太監督の最新作品。山崎努、竹内結子、蒼井優、松原智恵子らが共演する。

日本が生んだ怪獣王ゴジラをハリウッドが映画化した『GODZILLA ゴジラ』から5年後の世界を舞台に、復活した神話時代のモスラ、ラドン、キングギドラらの怪獣たちとゴジラの戦い、それによって引き起こされる世界の破滅を阻止しようとする特務機関・モナークの活躍を描く。監督・脚本はマイケル・ドハティが担当。前作から引き続き芹沢猪四郎博士役を演じた渡辺謙が出演するほか、カイル・チャンドラー、ヴェラ・ファーミガら注目の俳優陣が集結する。

11作品がランクインする中、『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』が初日満足度1位を獲得。

「王の目醒めに立ち会えた」「怪獣大乱闘が圧巻」「ゴジラの迫力に心の底から恐怖を感じた」「ゴジラファンにとって最高の映画」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『長いお別れ』が最上位にランクインする結果となりました。

