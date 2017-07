アーティストのGACKTが7月24日、“彼氏とデートなう”画像をファンに向けて公開。ネット上の女性ファンからは、瞬く間に絶賛コメントが殺到している。

これは同日、GACKTが自身の公式インスタグラムに投稿したもので、この中でGACKTは、「こんなの撮れた。彼氏とニューヨークでデートなうに使っていいよ。あはは I woke up early so I'll go to a cafe now. #彼氏とデートなうに使っていいよ#ニューヨーク編#彼氏と#gacktstagram#gackt #NEWYORK#世界一周#worldtrip#」と、滞在先と思しき米国・ニューヨークでのプライベートショットを公開。

その画像を、「彼氏とデートなう」用にファンに向けて提供したことから、この投稿を見た女性ファンからは「ソッコーで使います。」「あぁ〜(ハート)幸せ(ハート)」「素敵すぎる」「きゃー(ハート)優しげな表情が素敵すぎます!癒しをありがとうございます?」「はぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ(ハート)たまらん」「鼻血出る5秒前w」と興奮気味の声が数多く寄せられることとなった。



このところ、人気アーティストの hyde や俳優の 城田優 など、多くのイケメン芸能人たちがこうした画像を提供しているが、今回のGACKTによる投稿も、「その手を掴みたい ガックン、大好き」「こんなカワイイ彼氏がほんまん欲しい!( ^ω^ )」「現実にしたい」と、画像として使用するだけではなく、リアルに体験したいといった声も寄せられた。