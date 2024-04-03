芸能界で活躍している有名人の中には、実際の年齢より若く見える人が多く存在します。しかし中には、若く見えるどころか、長年見た目が変わっていないと思わせる驚異のルックスを持つ人も少なくありません。そこで今回は、昔と見た目が変わらないと思う芸能人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位GACKT2位タモリ1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「GACKT」！2024年7