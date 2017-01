寒さはまだまだ続きますが、街のウィンドウはすでに春夏色。チェック柄にパッチワークなど、今春は着るだけでテンションが上がりそうなアイテムが続々登場。今回は今春のマスト買いアイテムをまとめてみました。

ロゴTシャツ

今年ブームに火がつきそうなアイテムといえば、ロゴTシャツ。春夏コレクションではロゴTをフェミニンに着こなすコーディネートが多くみられました。なかでも注目なのが「Be Your Own Hero」や「Free to Roam」スローガン的な内容のデザイン。今年はロゴTで自己主張するのが旬のカッコイイ着こなし方。インパクト大でロゴTを選んで。

スポーティなアイテム

フード付きトップスなど昨年人気の高かったスポーツテイストは今年も健在。2017年春夏コレクションではアレキサンダー・ワンやベルサーチなどからスポーツテイストのアイテムが続々登場しています。

パッチワーク

春らしいパッチワークプリントが今年は人気の予感。今年はボタニカルプリントも人気が高くレトロかつロマンチックなお花畑を意識したデザインはマスト買いアイテムになりそう。

バスローブ風ガウン

今年も抜け感のあるファッションが人気の予感。なかでも昨年話題になったパジャマ風ドレスに続いて春夏コレクションに登場したのはなんとバスローブ風ガウン。抜け感を出しすぎないようエレガントに着こなすのが◎。

ピンク

2017年のファッションはピンクなしでは語れない! と言っても過言ではないほど。春夏コレクションでとくに目立ったのは全身ピンクのドレス。ピンク以外にも赤やオレンジなど春らしい暖色系が今年の人気カラーになりそう。

ワンショルダー

昨年はオフショルダーが人気を集めていましたが、今年選びたいのは80年代風ワンショルダーのトップス。片方だけ露出した肩はセクシーなだけでなく女性らしい芯の強さを表現できるカッコいいデザイン。着るだけで今年らしく演出できる優れアイテムです。

ストライプ柄ワンピ

今春ぜひとり入れたいのがストライプ柄ワンピ。太めでカラフルなストライプが主流。70代風のレトロな雰囲気なストライプ柄アイテムをシックにとり入れるのが今年風です。パンツ派さんにはストライプ柄ワイドパンツがオススメ。

チェック柄アイテム

柄モノが流行の今春、ストライプ、ボタニカル柄に続いて注目したいのがチェック柄。暖色をベースにした鮮やかなチェック柄が今年風です。今季はジャケット、ワンピ、小物などさまざまなチェック柄アイテムがみつかりそう。

ブラトップ

春夏コレクションで注目を集めたブラトップは今年のキーワードになりそうな予感。セクシーになりすぎてしまいがちなブラトップをいかに健全に見せるかがポイント。スポーティやガーリーな着こなしでブラトップを上手にとり込むのが◎。