資生堂が、日焼け止めなどを用いて紫外線から肌を守ることで、運動中や運動後24時間後までの間、疲労感を軽減することを確認した。また日焼けによる肌の赤みの度合いと疲労感が相関することを見出し、日焼け止めを用いることで運動後の筋肉痛の感じ方が軽くなる可能性があることも明らかにした。 【画像をもっと見る】 紫外線や過度な運動による心身への影響は徐々に明らかにされてきている中、紫外線を防御することで心身への