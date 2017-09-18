SmaSTATION!!
『SmaSTATION!!』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年12月25日
2018年2月3日
2017年11月12日
2017年10月5日
2017年9月30日
2017年9月27日
2017年9月25日
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香取慎吾MC「SmaSTATION！！」公式サイト 視聴者への感謝つづる
2001年10月にスタートし、23日に699回で最終回を迎えた同番組
スポニチアネックス
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香取慎吾が涙「スマステ」最終回 視聴率8.2％で有終の美を飾る
8％超えは4月22日以来5カ月ぶりで、「有終の美」を飾った
スポニチアネックス
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香取慎吾が「スマステ」の打ち上げに参加 涙を浮かべあいさつも
打ち上げに参加した香取慎吾は、涙を浮かべながらあいさつをしたという
スポニチアネックス
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「スマステ」が終了 香取慎吾を支えた大下容子アナに感謝の声
パートナーとして香取を支えた大下容子アナへファンから感謝の声が相次いだ
ミュージックヴォイス
2017年9月24日
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鈴木おさむ氏 東京タワーの「スマステ色」は好意で無料だったと明かす
オープニングで東京タワーが青にライトアップされた演出にブログで言及
デイリースポーツ
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香取慎吾 「SmaSTATION！！」最終回で率直な思いを吐露
エンディングトークで、番組終了を報道で知ったことを明かした香取
スポニチアネックス
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「SmaSTATION！！」最終回 香取慎吾は午前4時半頃にテレビ朝日を出る
テレビ朝日の車寄せロータリーにはファンが集まり、香取の姿を待っていた
マイナビニュース
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香取慎吾の「SmaSTATION！！」最終回 視聴者から反響殺到
番組終了について「とっても残念ですよ、ずっと続けたかった」と香取
モデルプレス