特殊詐欺の実行役の「かけ子」をさせる目的で静岡県内に住む20代の男性を東南アジアへ移送させたとして26歳の男が逮捕されました。所在国外移送略取・誘拐の疑いで逮捕されたのは、男(26)です。警察によりますと男は2025年1月ごろ、静岡県内に住む20代の男性に対し「1年間かけ子をやれば1000万稼げる」と誘ったうえ、もう上に話を通しているんだから断れないぞ」などと脅迫し男性を車で羽田空港まで連れ去り東南アジアへ移送した疑