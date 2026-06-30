ローソンは2026年6月30日から、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンなどを実施しています。「inバープロテイン」などが無料券の対象まずは、6月30日から7月6日までの期間実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。1つめの対象商品は、森永製菓「板チョコアイス」（70ml）です。1個購入すると、「アイスボックス ＜グレープフルーツ＞」（135ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対