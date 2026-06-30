ローソン「1個買うと1個もらえる」が大量すぎ！6月30日から「アイスボックス」などの無料券をゲットするチャンス。

ローソンは2026年6月30日から、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンなどを実施しています。

「inバープロテイン」などが無料券の対象

まずは、6月30日から7月6日までの期間実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

1つめの対象商品は、森永製菓「板チョコアイス」（70ml）です。

1個購入すると、「アイスボックス ＜グレープフルーツ＞」（135ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、森永製菓「inゼリー エネルギーカフェイン」（180g）。

1個購入すると、「inバープロテイン」の「バニラ」「ヨーグルト」、「inバーマルチミネラルココア」のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「レインストーム」の「グァバストロベリー」「ハーベストグレープ」（各250ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、大鵬薬品工業「チオビタ・ドリンク」（100ml／指定医薬部外品）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、アリナミン製薬「アリナミンメディカルバランス グレープフルーツ風味」（100ml／指定医薬部外品）と「アリナミン錠 2錠入り」（指定医薬部外品）。

どちらか1個を購入すると、「アリナミン錠 2錠入り」（指定医薬部外品）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記5つの引換期間は7月7日から13日まで。

6つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶」の「ほうじ茶」「玄米茶」（各600ml）。

どちらか1本を購入すると、「健康ミネラル黒豆麦茶」（670ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は7月7日から20日まで。

商品によって引換期間が異なるので、注意が必要です。

まとめ買いでお得に

6月30日から7月13日までの期間、対象のカルビー「ポテトチップス」を2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カルビー 堅あげポテト うすしお味（65g）

●カルビー 堅あげポテト 鬼旨ブラックペッパー（65g）

●カルビー ピザポテト（64g）

6月30日から7月20日までの期間に使える最大50円引きクーポンをローソンアプリで配信しています。

対象のクーポンと金額は以下の通り。

●ウチカフェスイーツ各種...30円引き

●おにぎり・寿司各種...30円引き

●サラダ・グラタン・ドリア・スープ各種...50円引き

●パン各種...30円引き

●サンドイッチ各種...50円引き

●麺類各種...50円引き

●弁当各種...50円引き

クーポンは1会計につき1枚のみ利用できます。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ