ローソン「1個買うと1個もらえる」が大量すぎ！6月30日から「アイスボックス」などの無料券をゲットするチャンス。
ローソンは2026年6月30日から、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンなどを実施しています。
「inバープロテイン」などが無料券の対象
まずは、6月30日から7月6日までの期間実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。
1つめの対象商品は、森永製菓「板チョコアイス」（70ml）です。
1個購入すると、「アイスボックス ＜グレープフルーツ＞」（135ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、森永製菓「inゼリー エネルギーカフェイン」（180g）。
1個購入すると、「inバープロテイン」の「バニラ」「ヨーグルト」、「inバーマルチミネラルココア」のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、アサヒ「レインストーム」の「グァバストロベリー」「ハーベストグレープ」（各250ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、大鵬薬品工業「チオビタ・ドリンク」（100ml／指定医薬部外品）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
5つめの対象商品は、アリナミン製薬「アリナミンメディカルバランス グレープフルーツ風味」（100ml／指定医薬部外品）と「アリナミン錠 2錠入り」（指定医薬部外品）。
どちらか1個を購入すると、「アリナミン錠 2錠入り」（指定医薬部外品）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
上記5つの引換期間は7月7日から13日まで。
6つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶」の「ほうじ茶」「玄米茶」（各600ml）。
どちらか1本を購入すると、「健康ミネラル黒豆麦茶」（670ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は7月7日から20日まで。
商品によって引換期間が異なるので、注意が必要です。
まとめ買いでお得に【ポテトチップスまとめ買いで最大60円引き】
6月30日から7月13日までの期間、対象のカルビー「ポテトチップス」を2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●カルビー 堅あげポテト うすしお味（65g）
●カルビー 堅あげポテト 鬼旨ブラックペッパー（65g）
●カルビー ピザポテト（64g）
6月30日から7月20日までの期間に使える最大50円引きクーポンをローソンアプリで配信しています。
対象のクーポンと金額は以下の通り。
●ウチカフェスイーツ各種...30円引き
●おにぎり・寿司各種...30円引き
●サラダ・グラタン・ドリア・スープ各種...50円引き
●パン各種...30円引き
●サンドイッチ各種...50円引き
●麺類各種...50円引き
●弁当各種...50円引き
クーポンは1会計につき1枚のみ利用できます。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ