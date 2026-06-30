肌のざらつきや毛穴の目立ちが気になるけれど、刺激の強い角質ケアは避けたい…。そんな方に注目してほしいのが、ドクターシーラボ®から2026年8月17日に発売される新美容液「クリニピールエッセンス」です。美容皮膚科学発想から生まれた新しい角質ケアで、古い角質や角栓にアプローチしながら肌バリア機能もサポート。毎日のスキンケアに取り入れやすい処方で、なめらかでクリアな印象の肌へ