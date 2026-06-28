海開きのシーズンを前に28日大分市の田ノ浦ビーチで中学生が海岸の清掃活動に取り組みました。 この活動は大分大学附属中学校のボランティア団体が海岸の清掃とともに海洋プラスチック問題について考えるきっかけにしようと実施したものです。28日は生徒35人が参加して砂に埋もれたゴミをトングやふるいを使って丁寧に拾い集めました。 環境省によりますと県内の海岸などに漂着するごみの量は年々増加傾向にあり、木