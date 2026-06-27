もっと早く選べばいいのに【漫画】本編を読む雑貨屋に勤めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのもとに、とても急いでいる客が現れた。今回は、『独女日記』より『プロ根性』を紹介するとともに話を聞いた。■ギリギリの要求と店員の意地010203プレゼント用に梱包してほしいという客に、｢包装紙で包むので、少々お時間がかかります｣と伝えると、客は｢バスの時間が…｣と言い出した。オムニウッチーさんは｢いやいや、ゆっくり選ん