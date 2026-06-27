顧客「バスの時間があるから急いで！」→店員「ゆっくり選んでたじゃん！」と内心思いつつ、顧客の無茶ぶりにプロの本気を見せる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨屋に勤めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのもとに、とても急いでいる客が現れた。今回は、『独女日記』より『プロ根性』を紹介するとともに話を聞いた。
■ギリギリの要求と店員の意地
プレゼント用に梱包してほしいという客に、｢包装紙で包むので、少々お時間がかかります｣と伝えると、客は｢バスの時間が…｣と言い出した。
■プロの本気と読者の反響
プロの本気を見た客は｢す、すごい！｣と感動した。オムニウッチーさんは｢このときはたまたま間に合いましたが絶対ではないので、ラッピング希望の場合は時間がかかることをご承知おきください｣と語る。
同業者からも｢ラッピングしてほしいのに発車時刻の帳尻まで合わせようとするの困る｣と共感する意見や、｢すごい接客のプロ｣｢神技！｣と称賛する声が届いている。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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