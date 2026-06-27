顧客「バスの時間があるから急いで！」→店員「ゆっくり選んでたじゃん！」と内心思いつつ、顧客の無茶ぶりにプロの本気を見せる【作者に聞く】

顧客「バスの時間があるから急いで！」→店員「ゆっくり選んでたじゃん！」と内心思いつつ、顧客の無茶ぶりにプロの本気を見せる【作者に聞く】