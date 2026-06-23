漫画「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」【漫画】1話から読むX(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家が港区カンナ(@mina_kan_chan)さんだ。ウォーカープラスで連載中の『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、少女漫画の主人公になれない女の子たち4人を描く群像劇である。今回は、マッチングアプリで婚活中の女性｢しおり｣編の最終回について話を聞いた。■既