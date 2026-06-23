婚活女性「まさか既婚者？しかも子持ち？」アプリで婚活するならちょっとした違和感に目を瞑らないで！【作者に聞く】
【漫画】1話から読む
X(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家が港区カンナ(@mina_kan_chan)さんだ。ウォーカープラスで連載中の『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、少女漫画の主人公になれない女の子たち4人を描く群像劇である。今回は、マッチングアプリで婚活中の女性｢しおり｣編の最終回について話を聞いた。
本作は、それぞれタイプの違うこじらせ方をした25歳女性たちの恋愛を描いている。タイトルの通り、本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに、脇役のような生活をしている女性たちのリアルな心情が共感を呼んでいる。
今回、子持ちの既婚者と交際してしまった女性をテーマに選んだ理由について、港区カンナさんは｢マッチングアプリでの出会いでは『やっと素敵な男性と出会えたと思ったら既婚者だった』ということがまだまだ起きているので、既婚者に騙されてしまう心理をテーマにしたいと思いました｣と明かす。
■婚活女性のリアルな本音
既婚者に騙されてしまう女性が絶えない理由については、｢既婚者は余裕があって誠実に見えたり、女性慣れしているため、魅力的に見えてしまうからだと思います｣と語る。さらに｢もちろん騙すほうが悪いのですが、結婚を焦って相手のちょっとした違和感に目を瞑ってしまわないようにしたいですね｣と警鐘を鳴らす。
作中でしおりは最後に自分の本音に気がつく。このシーンについては、｢自分では『結婚したい』と思って婚活していても、やっているうちに『本当に結婚したいかわからなくなる』『本当は別の願望があった』ということが起こりがちなので、しおりの最後のシーンに入れました｣と、婚活に悩む女性のリアルな葛藤を代弁してくれた。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。