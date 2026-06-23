台風で休校になり家に居たら、強風で窓ガラスが割れた。そして庭では愛犬がとんでもない事態に！【漫画】本編を読む夏から秋にかけて日本各地を襲う台風。毎年のように被害が発生する中、ペットと暮らす人たちに大きな反響を呼んだ漫画がある。ドーベルマンの「ドベ」と元野良犬の「ノラ」との日常を描くヨシモフ郎(@yosimofurou)さんが投稿した「犬をしまえ、飛ぶぞ」は、台風の日に実際に体験した出来事を描いた作品だ。■台風の