大分県別府市で行われている7人制ラグビー日本代表候補の強化合宿に、大分雄城台高校出身で日本体育大学2年の分藤太一選手が参加しています。将来の日本代表を目指す分藤選手に意気込みを聞きました。 【写真を見る】ラグビー日本代表へ別府市でのセブンス強化合宿に地元出身の大型ウイング参加「将来は代表に」大分 （大倉三奈記者）「別府市の実相寺多目的グラウンドです。男子7人制ラグビーの日本代表