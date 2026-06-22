ER vet_P1【漫画】本作を読む「俺の目の前で命の火は消させない」。熱い想いを胸に抱き、日夜動物たちの命と向き合う熱き獣医師を描いた物語がある。主人公の鹿島が目指すのはただの獣医ではなく、救急救命獣医師を意味する「ER vet」(Emergency Room veterinarian)だ。作者は、「ジャンプルーキー！」などでオリジナル漫画を発表している夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さん。「人間の病院と違い、動物病院は土日祝日が休みで夜間診療