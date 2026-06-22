幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤさん。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は、同メディアにて公開されている中から「怖い先輩と打ち解けれた日」を紹介する。【漫画】本編を読む新卒で手術室に入職した主人公の看護師だが、職場にはあいさつしてもそっけなく、仕事も淡々とこなす近づき難い先輩が1人いた。看護師