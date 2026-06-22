4月に定期券の払い戻しに来た男性。表情も暗い。【漫画】本編を読む駅員経験を持つ漫画家・ザバック(@theback_blog)さんは、駅員の日常や接客現場での出来事を動物キャラクターで描いた作品をSNSやブログで発信している。今回は人気シリーズ「100日後にやめる契約駅員さん」から、定期券の払い戻しに訪れた若い男性を描いたエピソードを紹介するとともに、駅員時代の体験について話を聞いた。■春になると増える定期券の払い戻しカ