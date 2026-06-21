最近、ホテル代の高騰が続いていますよね。毎月10万円の住宅ローン返済や、容赦なく引かれる社会保険料にため息をつきながらも、家族の笑顔を見るために旅行の計画を立てている人も多いはずです。 予算を抑えるため「ホテルが高いなら、民泊を使えばいいじゃないか」と、1泊「8000円」の魅力的な数字に惹かれて予約ボタンを進めた経験はないでしょうか。 しかし、最終決済画面で思わず「えっ!?」と声が出た人