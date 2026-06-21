ワールドカップ北中米大会

ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。第1節は米テキサス州でオランダと2-2で引き分けた森保ジャパン。現地を訪れた日本のファンに、本場バーベキュー（BBQ）店がまさかのプロモーションを展開した。

X上で話題となったのは、地元BBQ店「テリー・ブラックス・バーベキュー」が投稿した一本の動画。日本代表のユニホームをまとった女性が、街頭インタビューに「デカい牛肉が食べたい」と答える場面を切り抜き。その直後、同店の商品とみられる豪快なブリスケットやソーセージなど、定番のメニューを並べ、最後に店の外観を映し出した。

同店公式Xは「ビッグビーフ。任せておけ」と記して実際の映像を公開。まさかの猛アピールに日本のファンからは「日本に出店お願いします」「肉を旨そうに焼くアメリカ人の才能は流石だ」「こんな美味しそうな食べ物があるのか」「食べてみたい…」「良いプロモーションだ…」「これは行ってみたい…」などの声が上がり、好評を博している。



（THE ANSWER編集部）