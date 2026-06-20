子宮内膜症で入院した時の話1-1【漫画】本編を読むおしゃれなキッチン雑貨店に勤務していた元店長・オムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、ある日突然の腹痛で立ち上がれなくなった。想像を絶する痛みを鎮痛剤で散らし、クリニックを受診すると「子宮内膜症」との診断。医師からは妊娠か手術かの2択を迫られ、手術を選んだものの、予定日は4カ月も先だったという。今回は、そんな壮絶な体験を描いた漫画「子宮内膜症で入院した時