来週（2026年6月22日〜6月28日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では合わせてもらえるでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆自分を大事にしていきます。存在感を見せることに力を入れていくことだけでなく、誰か