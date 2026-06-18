【モデルプレス＝2026/06/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIMA（リマ）の母でモデルの中林美和が6月18日までに自身のInstagramを更新。東京ドームにて開催された『NiziU Live with U 2026 “NiziU ： THE CINEMA”』のライブ鑑賞ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】NiziUメンバーの母「笑顔が娘さんに似てる」NiziU東京ドームライブを家族で鑑賞◆中林美和、家族でNiziUライブ観戦中林は「美和バーバと呼