NiziUリマの母・中林美和、NiziU東京ドーム公演を家族で鑑賞「お孫さん可愛い」「笑顔が娘さんに似てる」
【モデルプレス＝2026/06/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIMA（リマ）の母でモデルの中林美和が6月18日までに自身のInstagramを更新。東京ドームにて開催された『NiziU Live with U 2026 “NiziU ： THE CINEMA”』のライブ鑑賞ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】NiziUメンバーの母「笑顔が娘さんに似てる」NiziU東京ドームライブを家族で鑑賞
中林は「美和バーバと呼ばれています笑。一緒に見れて楽しかったね。幸せいっぱいの週末でした」とつづり、東京ドームを背景に撮影した屋外での写真を投稿。NiziUのライブに駆けつけた、長男と孫との3ショットを公開した。中林は満面の笑顔を見せ、家族で過ごす休日を満喫している。
この投稿に「素敵な笑顔」「ライブ楽しめましたか？」「バーバと呼ばれてることに衝撃」「お美しい笑顔」「素敵な写真ですね」「笑顔が娘さんに似てる」「RIMAのお母様も美人ですね」「お孫さん可愛い」など反響が寄せられている。
中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバーの母「笑顔が娘さんに似てる」NiziU東京ドームライブを家族で鑑賞
◆中林美和、家族でNiziUライブ観戦
中林は「美和バーバと呼ばれています笑。一緒に見れて楽しかったね。幸せいっぱいの週末でした」とつづり、東京ドームを背景に撮影した屋外での写真を投稿。NiziUのライブに駆けつけた、長男と孫との3ショットを公開した。中林は満面の笑顔を見せ、家族で過ごす休日を満喫している。
◆中林美和の投稿に反響
この投稿に「素敵な笑顔」「ライブ楽しめましたか？」「バーバと呼ばれてることに衝撃」「お美しい笑顔」「素敵な写真ですね」「笑顔が娘さんに似てる」「RIMAのお母様も美人ですね」「お孫さん可愛い」など反響が寄せられている。
中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）
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