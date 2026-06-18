アルマーニ ビューティは6月26日、ブランドを代表するロングウェアーライン「パワー ファブリック」より、テカりやベタつき、肌ノイズを瞬時にカバーし、さらっとした洗練の「ベルベットマット肌」を一日中キープする新作「パワー ファブリック クッション」を発売します。【肌に纏う、揺るぎない自信】ジョルジオ アルマーニの「パワー スーツ」が着る人に自信を与えるように、肌に纏うことで一日中揺るぎない自信を授けるメイク