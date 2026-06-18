ZOZOCOSMEは6月10日、ユーザーから注目・支持されているコスメを発表するアワード「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」を発表しました。■NARSのリフ粉が殿堂入りに同アワードでは、不動の人気を誇る殿堂入りコスメとしてNARSの「ライトリフレクティングセッティングパウダープレストN」が新たに選出されました。さらに、選定期間中にZOZOCOSMEにオープンしたショップが販売するコスメの中で特に支持されたestの「エスト クラリフ