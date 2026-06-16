桃好きさん必見＆必食のスイーツをご紹介します。【全写真】桃1個→2個→3個のせ！衝撃のビジュアル（画像まとめ）KingFarmCafeにて、「もももももものももパフェ」が今年も期間限定で販売。2026年6月18日（木）より販売開始となります。「もももももものももパフェ」は、愛知県幸田町産の完熟ももを味わえるパフェ。特長は、桃の量を1玉・2玉・3玉から選べること。3玉乗ったビジュアルはインパクト大！ グラスの中にもたっぷりの