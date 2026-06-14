シュガーバニーズ×サンキューマートの限定アイテムが登場♡全品390円で楽しめる

サンリオの人気キャラクター「シュガーバニーズ」の限定アイテムが、サンキューマートに登場します。ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む天才パティシエ兄弟「しろうさ」と「くろうさ」の魅力をたっぷり詰め込んだ、全25アイテムのラインナップです。ピンクを基調にドット柄を取り入れたスイートなデザインは、持っているだけで気分が上がりそう♡毎日使いやすい実用アイテムから推し活グッズまで、幅広いアイテムをご紹介します。

シュガーバニーズの世界観を楽しめる限定コレクション

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに展開するサンキューマートから、シュガーバニーズの優しく甘い世界観を表現した限定コレクションが登場します。

今回のコレクションでは、「しろうさ」と「くろうさ」が主役。パティシエ姿やスイーツモチーフを取り入れたデザインで、ピンク×ドット柄のキュートな世界観に仕上げられています。

全25アイテムが展開され、価格は全商品390円（税込429円）。※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）となります。

公式オンラインショップでは2026年6月10日（水）12:00より先行予約を実施。全国のサンキューマート店舗では2026年7月上旬より、店舗ごと・アイテムごとに入荷次第販売開始となります。

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毎日使いたくなる可愛い注目アイテム

今回のラインナップには、キャラクターの魅力を活かした可愛らしいアイテムが勢ぞろいしています。

「ふわふわ巾着」は2種類展開で、小物収納に便利なアイテム。柔らかな素材感と愛らしいデザインが魅力です。

「ダイカットポーチ」は、しろうさとくろうさのフェイスデザインをそのまま活かしたアイテム。バッグに付ければキーホルダー感覚でも楽しめます。価格は各390円（税込429円）です。

また、「顔隠し学生証ケース2P」は2枚セット仕様で、学生証や社員証を可愛く持ち歩ける実用的なアイテム。推し活にも活躍しそうです。

「アクリルキーホルダー」はチャームの付け外しが可能で、自分好みにアレンジできるのが魅力。バッグやポーチのワンポイントとしてもおすすめです。

さらに、「うちわグリップ」はうちわに装着するだけで簡単にデコレーションできる便利アイテム。ライブやイベントシーンでも活躍してくれます。

そのほか、「洗濯ネット」や「折りたたみ傘ポーチ」など、日常使いしやすいアイテムもラインナップ。可愛さだけでなく実用性も兼ね備えたコレクションとなっています。

まとめ

シュガーバニーズの可愛らしい世界観をたっぷり楽しめるサンキューマート限定コレクションは、ファンはもちろん、可愛い雑貨が好きな方にも見逃せない内容です。

全商品390円（税込429円）という手に取りやすい価格も魅力のひとつ。毎日の暮らしにそっと彩りを添えてくれるアイテムばかりなので、ぜひお気に入りを見つけてみてくださいね♡

数量限定のため、気になる方はオンライン予約や店舗販売情報を早めにチェックするのがおすすめです。