[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](ニューヨーク)※07:00開始<出場メンバー>[ブラジル]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 3 ガブリエル・マガリャンイスDF 4 マルキーニョスDF 16 ドウグラス サントスDF 24 ロジェール・イバニェスMF 5 カゼミーロMF 7 ビニシウス・ジュニオールMF 8 ブルーノ・ギマランイスMF 11 ラフィーニャMF 20 ルーカス・パケタFW 25 イゴーリ・チアゴ控えGK 12 ウェヴェルトンGK 23 エデルソン・モラ