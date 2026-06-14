ブラジルvsモロッコ スタメン発表
[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](ニューヨーク)
※07:00開始
<出場メンバー>
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス
DF 16 ドウグラス サントス
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 5 カゼミーロ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 11 ラフィーニャ
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 13 ダニーロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 9 マテウス・クーニャ
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 26 ラヤン
監督
カルロ・アンチェロッティ
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 18 チャディ・リアド
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 11 イスマエル・サイバリ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 19 ユセフ ベランマリ
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 20 アユーブ エル カービ
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
※07:00開始
<出場メンバー>
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス
DF 16 ドウグラス サントス
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 5 カゼミーロ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 11 ラフィーニャ
MF 20 ルーカス・パケタ
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 13 ダニーロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 9 マテウス・クーニャ
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 26 ラヤン
監督
カルロ・アンチェロッティ
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 18 チャディ・リアド
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 11 イスマエル・サイバリ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 19 ユセフ ベランマリ
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 20 アユーブ エル カービ
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります