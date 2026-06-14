[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](ニューヨーク)

※07:00開始

<出場メンバー>

[ブラジル]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 3 ガブリエル・マガリャンイス

DF 4 マルキーニョス

DF 16 ドウグラス サントス

DF 24 ロジェール・イバニェス

MF 5 カゼミーロ

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 ブルーノ・ギマランイス

MF 11 ラフィーニャ

MF 20 ルーカス・パケタ

FW 25 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ウェヴェルトン

GK 23 エデルソン・モラエス

DF 6 アレックス・サンドロ

DF 13 ダニーロ

DF 14 グレイソン・ブレーメル

DF 15 レオ ペレイラ

MF 2 エデルソン

MF 17 ファビーニョ

MF 18 ダニーロ

FW 9 マテウス・クーニャ

FW 19 エンドリッキ

FW 21 ルイス・エンヒキ

FW 22 ガブリエル・マルティネッリ

FW 26 ラヤン

監督

カルロ・アンチェロッティ

[モロッコ]

先発

GK 1 ヤシン・ブヌ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 14 イサ・ディオプ

DF 18 チャディ・リアド

MF 6 アイウブ・ブアディ

MF 8 アゼディン・ウナヒ

MF 10 ブラヒム・ディアス

MF 23 ビラル・エル・カンヌス

MF 24 ニール・エルアイナウイ

FW 11 イスマエル・サイバリ

控え

GK 12 ムニル

GK 22 アハメド タグナウティ

DF 5 M. Saadane

DF 13 ザカリア・エル・ワアディ

DF 19 ユセフ ベランマリ

DF 25 レドゥアン ハルハル

DF 26 アナス・サラーエディン

MF 4 ソフィアン・アムラバト

MF 15 サミール・エル・ムラベ

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 9 ソフィアン ラヒミ

FW 16 ジェシム ヤシン

FW 17 A. Sbaï

FW 20 アユーブ エル カービ

FW 21 アユベ アマイムニ

監督

ワハビーモハメド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります