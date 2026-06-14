ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放った。相手ベンチの村上も苦笑いで見つめるしかなかった。大谷は左膝の炎症の影響で、前日のカード初戦を欠場。ベンチでは村上とジェスチャー