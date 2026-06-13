ロッテの宮崎竜成が13日のDeNA戦、プロ初本塁打を放った。宮粼は5−15の7回無死走者なしの第1打席、若松尚輝が1ボール1ストライクから投じた139キロのスライダーをマリーンズファンの待つ右中間スタンドに放り込んだ。これが宮崎にとって嬉しいプロ初本塁打となった。宮粼は球団を通じて「打席数も少ないので思い切っていきました。ベンチ裏で準備しているときにみんなからホームラン打ってこいと言われていたの