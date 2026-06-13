「伊豆に鉄道を」。伊豆半島に鉄道路線を誘致しようと、地元住民らが国（政府）に対して請願を行ったのは、1900（明治33）年にまでさかのぼる。それから61年後となる1961（昭和36）年12月に、悲願だった鉄道が静岡県伊東市湯川から同県賀茂郡下田町（現・下田市東本郷）まで開通した。そこに至るまでには、国策としての伊豆半島縦貫鉄道計画や、東急vs西武の競合対決、用地買収の難航、地元バス会社の反対など、決して順風満帆とは