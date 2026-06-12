午前７時３０分ごろ、宮津市文珠の天橋立で「観光客から子熊がいると聞いた」と女性から１１０番通報がありました。 【写真を見る】【速報】日本三景・天橋立で「観光客から子熊がいると聞いた」と通報松並木の約２．５キロを通行止め天橋立ではおとといも…京都・宮津市 警察などによりますと、天橋立の松並木にある茶屋付近で外国人観光客が子熊１頭を目撃し、近くにいた女性が通報したということです。 目撃情報を受け