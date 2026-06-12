開催：2026.6.12 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 2 - 4 [レンジャーズ] MLBの試合が12日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。 1回表、4番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベー