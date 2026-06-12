開催：2026.6.12

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 2 - 4 [レンジャーズ]

MLBの試合が12日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。

1回表、4番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 KC 0-1 TEX

2回表、8番 エリアス・ディアス 2球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでレンジャーズ得点 KC 0-2 TEX

3回表、2番 コリー・シーガー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 KC 0-3 TEX

4回裏、6番 マイケル・マッシー 2球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでロイヤルズ得点 KC 1-3 TEX、7番 キャメロン・マイズナー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-3 TEX

6回表、7番 エバン・カーター 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 KC 2-4 TEX

試合は2対4でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーク・ラッツで、ここまで2勝1敗10S。負け投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで4勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-12 07:58:11 更新