次世代を感じさせる表現ポルシェのSUVである『カイエン』と『マカン』がEVへと進化しました。どちらも従来の丸みのあるポルシェらしさを残しながら、四角くなったランプ類などのディテール、ややドライな面質など、次世代を感じさせる表現になっています。【画像】いずれもEVへと進化したポルシェSUV！『カイエン』と『マカン』全22枚それでもひと目でポルシェと分かるのは、やはり 『911』という絶対的なデザインアイコンがある